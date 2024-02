Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Marco Bucciantini ha detto la sua sugli obiettivi stagionali del Milan

LE PAROLE – «Il Milan sono due mesi che viaggia a questi ritmi altissimi, ma c’è da dire che dal 2005 ad oggi il Milan ha fatto solo 3 volte i punti che ha oggi in classifica. Secondo me basta il rientro di Bennacer per vedere la palla circolare più in velocità ed in verticale, situazione dalla quale ieri è riuscito a trarne vantaggio Leao. Presto rientrerà Thiaw, poi tocca a Tomori e Kalulu. Nel prossimo mese il Milan può dunque diventare più coerente con l’idea di calcio di Pioli, ed è giusto che questa idea venga conservata. Il Milan ad oggi ha un solo “doppio” obiettivo in stagione: fare più punti possibile in campionato, battendo casomai il record degli 88 punti, e poi puntare tutto sull’Europa League che non ha mai vinto»