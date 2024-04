Bucciantini analizza: «Il Milan un grosso esame per la Roma, quel giocatore vola»

Il noto giornalista Marco Bucciantini analizza il momento di Milan e Roma in vista della sfida tra le due ai quarti di Europa League

Dagli studi Sky durante Sky Calcio Club, Marco Bucciantini fa la sua analisi sul momento stagionale di Milan e Roma, che giovedì si sfideranno per l’andata dei Quarti di Finale di Europa League.

SULLA ROMA – «La Roma col Milan negli ultimi anni non ce l’ha proprio fatta a giocare. Si è sempre trovata subito molto indietro anche e forse soprattutto nel punteggio. Qualcosa ha recuperato nei finali, una volta un pareggio a San Siro, ma sempre molto distante. Una cosa sola: la Roma è una squadra evoluta. Fa proprio un altro effetto. Come vive, come gioca, come pensa la partita. Intanto ha tolto un difensore, è successa una cosa importante. C’è un difensore in meno con un attaccante in più».

SUL MILAN – «Il Milan è un esame grosso per la Roma. La formazione di Stefano Pioli in questo momento vola, e c’è un uomo che il volo lo rappresenta come nessun altro in questo calcio: Leao. Sono tutti belli, ma Leao vola».