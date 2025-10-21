Bucchioni esalta il Milan: «Coesione e personalità alta». E sul rigore contro la Fiorentina...

Bucchioni, noto giornalista, ha esaltato la prestazione del Milan contro la Fiorentina. E sul rigore ha un pensiero chiarissimo

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su TMW, ha analizzato il momento d’oro del Milan di Massimiliano Allegri, evidenziando le qualità umane e tecniche del gruppo Rossonero in testa alla classifica.

“I risultati sono evidenti, la coesione e la personalità di questo gruppo è alta,” ha affermato Bucchioni, sottolineando come la vittoria di contro la Fiorentina sia stata ottenuta nonostante le difficoltà: “Non a caso ieri ha battuto la Fiorentina nonostante l’assenza per infortunio di cinque giocatori fondamentali e il ricorso a due ventenni come Bartesaghi e Athekame”.

Bucchioni esalta il Milan dopo la vittoria contro la Fiorentina

Il giornalista ha poi commentato il rigore decisivo, che ha scatenato polemiche a livello nazionale, dedicando un messaggio di bentornato al suo marcatore: “Il rigore della vittoria, il rigore che fa paura al resto d’Italia, il rigore che c’è. Bentornato Rafa”.

Bucchioni ha attaccato duramente le reazioni esterne, ree di aver aspettato solo un episodio per “scatenare tutto il suo arsenale” e “avvelenare i pozzi”. La sua analisi è netta e senza appello: “Il rigore per il Milan c’è, è un rigore che non si può non dare perché Santi Gimenez viene prima strattonato e poi gli viene messa una mano in faccia”. Senza quell’intervento, ha spiegato, il messicano avrebbe potuto tirare indisturbato.

Infine, il giornalista ha invitato a placare le polemiche, ironizzando sull’indignazione generale: “I moviolisti hanno decretato che era rigore, il popolo d’Italia è insorto come Landini nel proclamare uno sciopero nazionale di venerdì. Fatevene una ragione: era rigore”. Bucchioni ha concluso ribadendo che il “Milan ha meritato di vincere”, mentre la Fiorentina “non ha fatto un tiro nello specchio della porta di Maignan”, segnando solo per un errore del portiere Rossonero.