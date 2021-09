Bucchioni: «Tonali è nettamente più forte di Locatelli»

Bucchioni ha spiegato come Tonali stia compiendo quella maturazione calcistica che tutti si aspettavano dopo gli anni a Brescia

Enzo Bucchioni, intervenendo a TMW Radio, ha detto la sua sul confronto Tonali-Locatelli, schierandosi dalla parte del rossonero:

«Tonali. L’anno scorso io ci credevo, quando tutti lo criticavano. È un profilo di un giocatore che per l’età che ha e il ruolo che riveste è importante. Alla sua età Pirlo ancora non sapeva che ruolo ricoprire. Può crescere ancora, ovvio. Locatelli lo vedo ancora spaesato. Al Sassuolo c’era un gioco consolidato, alla Juventus ancora no. In Nazionale sa cosa deve fare e gioca molto meglio. Pensavo che Allegri tornasse con un’idea nuova, invece è tornato con un’idea vecchia. E’ un tipo di gioco prevedibile».