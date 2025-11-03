Bucchioni esalta Leao: le parole del giornalista dopo Milan Roma non sono passate assolutamente inosservate

Bucchioni, noto giornalista, ha esaltato la prestazione di Rafael Leao dopo l’importante prestazione offerta in Milan Roma

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su TMW, ha analizzato la prestazione di Rafael Leao dopo la vittoria del Milan sulla Roma.

Secondo Bucchioni, l’attaccante portoghese è stato decisivo, pur con qualche rammarico: «Leao ha aperto il campo per il gol di Pavlovic», ma «avrebbe potuto e dovuto segnare in diverse occasioni».

Il giornalista sottolinea come Leao stia finalmente assumendo il ruolo di leader che gli compete: «È lui, comunque, che s’è preso sulle spalle il Milan». Bucchioni si augura che questa diventi la normalità per il talento rossonero: «come dovrebbe fare sempre, ma sta facendo sempre più spesso».