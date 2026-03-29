Brocchi difende l’esultanza Azzurra: «Polemica inutile, non è mancanza di rispetto»

Brocchi, l’ex rossonero spegne il caso scoppiato subito dopo Italia Irlanda del Nord e spiega: «Bisogna essere positivi per i Mondiali»

Anche Cristian Brocchi, intervistato da Sport Mediaset, ha preso posizione sulla controversa vicenda legata ai festeggiamenti di alcuni giocatori della Nazionale italiana. L’episodio, catturato dalle telecamere dopo la vittoria della Bosnia sul Galles, ha scatenato un acceso dibattito mediatico che l’ex centrocampista ritiene del tutto evitabile. «Si poteva benissimo evitare di far vedere questa cosa, perché in questo momento siamo tutti italiani e io ho sempre detto che in questo momento bisogna evitare che escano delle polemiche perché i giocatori hanno tantissimo peso sulle spalle», ha dichiarato Brocchi, richiamando all’unità in vista dei prossimi impegni internazionali.

Brocchi, questione di preferenze tecniche, non di superiorità

Secondo l’analisi di Brocchi, l’esultanza non deve essere interpretata come un segnale di arroganza o di disprezzo verso l’avversario, quanto piuttosto come una legittima valutazione tattica o ambientale da parte degli atleti. «Poi per me non è irrispettoso, perché ci sta preferire una squadra ad un’altra, per una questione tecnica, ambientale; per mille motivi nella storia del calcio preferisci una squadra ad un’altra, ma non perché la reputi inferiore», ha spiegato con chiarezza. Per l’ex tecnico del Milan, il focus deve restare unicamente sul sostegno ai ragazzi nel loro percorso di qualificazione.

Brocchi, l’invito all’aiuto: «Tutti vogliamo andare ai Mondiali»

In un clima di tensione crescente per le sorti della selezione italiana, Brocchi ha esortato media e tifosi a non alimentare ulteriori distrazioni che potrebbero danneggiare la serenità del gruppo. «Bisognerebbe essere positivi e aiutarli perché tutti vogliamo andare ai Mondiali, quindi sarebbe bello cercare di evitare qualsiasi cosa possa danneggiare i ragazzi», ha concluso. Un appello alla coesione nazionale affinché la squadra possa affrontare con la giusta concentrazione le sfide decisive che separano l’Italia dal grande traguardo intercontinentale.