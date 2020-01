Brescia-Milan, proteste di tifosi del Brescia rimasti senza tagliando

Domani alle ora 20.45 il Milan sfiderà un Brescia senza il grande ex Balotelli allo stadio Mario Rigamonti che è tutto esaurito

Venerdi 24 gennaio, ore 20.45 è la data del calcio di inizio di Brescia Milan, anticipo della 21esima giornata di Seria A. Si giocherà allo stadio Mario Rigamonti, che, come riferito dal Corriere di Brescia, è tutto esaurito. Un gemellaggio importante quello tra le tifoserie di Milan e Brescia e purtroppo per questioni di numeri, alcuni gruppi sono rimasti senza tagliando, come i Brescia 1911 che dichiarano: «Noi fatti fuori».

Il Milan arriva al completo, l’unico indisponibile è Calabria. Tre vittorie consecutive quelle dei rossoneri che non vogliono smettere di inseguire quel quarto posto, distante, ma non è impossibile. Nel Brescia non ci sarà invece Mario Balotelli a causa della squalifica di due giornate che gli è stata inflitta dal giudice sportivo dopo il rosso per proteste della scorsa domenica.