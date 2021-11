Brehme sicuro: «Scudetto lotta a tre, il Milan gioca un ottimo calcio»

Andy Brehme ha parlato della lotta scudetto in Serie A, soffermandosi sulle favorite e sul gioco delle milanesi dopo il derby di domenica

Ospite sulle frequenze di Radio Nerazzurra, Andy Brehme ha parlato di lotta scudetto, soffermandosi sulle possibilità delle milanesi, fresche reduci dal derby.

SCUDETTO – «Il Milan gioca veramente un buon calcio, è una squadra giovane. Anche l’Inter ha una buona squadra…vediamo chi vincerà lo scudetto. Secondo me sarà una lotta a tre: le due milanesi e il Napoli. Se l’Inter mi chiamasse per un ruolo in società? Eh… ci penserei, certo. Sempre, sempre».