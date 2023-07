Breda sicuro: «Ecco cosa mi aspetto da questo campionato. Il Milan…». Le parole del tecnico dell’Ascoli sul Milan e non solo

Roberto Breda ha parlato ai microfoni di Sky Sport del Milan e del prossimo campionato di Serie A. Ecco le parole dell’ex calciatore e tecnico dell’Ascoli:

«Il Milan ha cambiato tanto, non può sbagliare perché con la scelta di Maldini si è complicato la vita. Non c’è una vera favorita in questo campionato. Vedo un campionato dove tante si sono indebolite. Vedo più incognite, il campionato si basa molto sulle idee dei tecnici. Il Milan ha una struttura per metà consolidata e per metà nuova: saranno colpi come Maignan o come De Ketelaere?»