Brassier Milan, è lui il colpo in difesa per giugno? Ibrahimovic chiama il Brest: offerta sul tavolo

Brassier-Milan, è lui il colpo in difesa per la prossima estate? Ibrahimovic chiama il Brest: offerta pronta per il centrale

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, uno degli obiettivi del calciomercato Milan per la prossima stagione è quello di acquistare un nuovo difensore centrale che possa alzare il livello del reparto.

Tra i nomi in lizza, oltre al sogno rappresentato da Alessandro Buongiorno, c’è sicuramente Brassier del Brest: Ibrahimovic ha pronta un’offerta di poco superiore ai 10 milioni di euro per convincere il club francese a lasciar partire il centrale in scadenza di contratto nel 2025.