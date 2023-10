Brambati sicuro sul Milan: «Ha le potenzialità per arrivare fino alla fine». Le parole dell’ex calciatore e procuratore sul club rossonero

Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW della situazione in casa Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore e procuratore:

«Per me le quotazioni Scudetto sono sempre alte. Al netto degli infortuni, passerà molto dalle coppe. Fino a dicembre non sapremo come andrà. Anche da questo passerà il futuro del Milan. E’ a pochi punti dalla vetta, ha le potenzialità per arrivare fino alla fine».