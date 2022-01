Brambati: «Non farei lo scambio Kessie Dybala, ecco perchè»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Massimo Brambati, ex calciatore e attuale procuratore, ha parlato dell’ipotesi di scambio tra Kessie e Dybala: le sue parole

Massimo Brambati, intervenuto a TMW Radio alla trasmissione Maracanà, ha parlato dell’ipotesi di scambio tra Kessie e Dybala:

«Io no, ma piace tanto Kessié. Non sacrificherei Dybala. Ribadisco: devi poi andare a sostituirlo Dybala, che ha un ruolo particolare. Allegri non mi sembra che disdegni schierarlo quando sta bene. Nell’ultimo anno è mezzo è stato latitante, non è mai stato neanche per un mese il Dybala che conosciamo. Servono prestazioni costanti che facciano capire come sta, che ha la testa giusta per fare la differenza».