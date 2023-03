Brambati su De Ketelaere: «Fossi in Maldini e Massara mi sentirei colpevole». Le parole dell’ex giocatore a Tuttomercatoweb

Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW di Charles De Ketelaere. Ecco le parole dell’ex giocatore sul calciatore del Milan:

«Mi aspettavo molto di più e me lo aspetto ancora da De Ketelaere, che è stato pagato tanto, ha fatto vedere cose buone ma non ha reso. Non riesco a capire se hanno visto male Maldini e Massara. Se fossi in loro oggi non mi sentirei colpevole, lo avrei peso anche io e speso quei soldi. Oggi però ha deluso»