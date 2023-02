Braida su Kvaratskhelia: «Può fare una carriera come la fecero Kakà e Sheva». Le parole del dirigente della Cremonese

Ariedo Braida ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del Napoli e di Kvaratskhelia. Ecco le parole del dirigente della Cremonese:

«Il Napoli è forte e vincerà lo scudetto a mani basse. Nel calcio capitano le sorprese e io mi auguro che i nostri ragazzi ce ne facciano una domenica sera. Kvaratskhelia come Kakà? Può fare una carriera come la fece Kakà, ma anche come la fece Shevchenko. Lui sa saltare l’uomo e nel calcio moderno è la cosa più importante».