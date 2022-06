Brahim Diaz vuole il riscatto: ecco le ultime

Brahim Diaz vuole il riscatto e rimanere a Milano: ecco le ultime

Brahim Diaz vuole restare a Milano e avrà un’altra stagione per dimostrare il suo valore e convincere il Milan a pagare il riscatto di 18 milioni.

Il Real, poi m eventualmente potrà esercitare il suo controriscatto fissato a 25 milioni. Se Diaz alza il suo rendimento ed esplode come ha fatto Leao in questa stagione, può essere un’operazione win-win per entrambi club qualunque sia il futuro del giocatore.