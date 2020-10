Brahim Diaz: terzo gol in rossonero tra campionato ed Europa League

Brahim Diaz, grazie alla rete di ieri sera contro lo Sparta Praga, ha raggiunto quota tre reti con la maglia rossonera

Brahim Diaz sta dimostrando di valere totalmente i colori rossoneri. Il Milan, in particolar modo Maldini e Massara, dovrà assolutamente trovare una soluzione per trattenerlo. Non sarà facile causa la volontà del Real Madrid di puntare sulle sue qualità in vista della prossima stagione.

Nel frattempo, grazie al gol di ieri sera contro lo Sparta Praga, ha raggiunto quota tre reti con la maglia del Diavolo.