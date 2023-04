Napoli Milan: Brahim Diaz torna al gol dopo oltre 5 mesi. Lo spagnolo non segnava dalla doppietta al Monza

Brahim Diaz ha firmato al 25esimo minuto il secondo gol del Milan contro il Napoli, ritornando al goal dopo tanto tempo.

Per il trequartista rossonero è il quinto centro in Serie A, con la rete in campionato che mancava dalla doppietta contro il Monza a San Siro del 22 ottobre 2022.