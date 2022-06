Brahim Diaz resta al Milan: Pioli ci crede più di tutti. Lo spagnolo confermato sulla trequarti

Il Milan che cerca rinforzi sulla trequarti non ha intenzione di privarsi di Brahim Diaz, per andare avanti in tutte le competizioni serve una rosa ampia

Pioli ci crede più di tutti. La dirigenza ha fatto il resto in un vertice con il Real: Brahim no tornerà in anticipo in Spagna, ma prolungherà il soggiorno in Italia. Ha ancora un anno di contratto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.