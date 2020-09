Brahim Diaz: «Mi sto adattando molto bene. Posso giocare ovunque dietro la punta»

Il nuovo acquisto rossonero Brahim Diaz ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del debutto in campionato contro il Bologna

Brahim Diaz, nuovo acquisto rossonero, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Milan Tv alla vigilia del match d’esordio di campionato contro il Bologna. Queste le sue parole:

«Il Milan è un club incredibile. Quando arrivi qui lo capisci dalla gente: i giocatori, lo staff tecnico e tutte le persone che lavorano nel club, tifosi compresi. E’ stato tutto molto bello, è un grande club e si nota. Mi sono adattato molto bene, ci sono giocatori enormi e grandi persone, mister compreso. Poco a poco mi sto adattando e mi trovo benissimo in questa squadra»

Sul ruolo – «Mi trovo molto bene a giocare in tutti i ruoli dell’attacco in questo 4-2-3-1. Mi piace molto giocare nelle tre posizioni alle spalle dell’attaccante e posso fare la differenza in tutti e tre i ruoli. Da mezzapunta, stando al centro, mi posso girare e muovere tra le linee. Il fatto di potermi esprimere in tutte e tre le posizioni è molto positivo, perché il tuo allenatore può contare su di te per avere diverse soluzioni a disposizione».