ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Brahim Diaz ancora sottotono, la sentenza: «Non può essere il 10 del Milan». Critiche sul trequartista spagnolo

Critiche su Brahim Diaz dopo la prestazione sottotono contro la Salernitana, non la prima in questa seconda parte di stagione per il trequartista del Milan.

Il giornalista Fabio Ravezzani lo boccia così: «Diaz non ha palesemente le qualità per essere il 10 del Milan in prospettiva».