Braglia su Ibrahimovic: «La sua esperienza può essere favorevole al Milan». Le parole dell’ex portiere

Simone Braglia ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Ibrahimovic. Ecco le parole dell’ex Milan:

«Alcune figure nello spogliatoio sono fondamentali, soprattutto a livello mentale. Il Milan è una squadra ancora poco matura per certi traguardi, l’esperienza di Ibra può essere favorevole. Il Milan è ancora grezzo e lo scorso anno ha vinto per meriti suoi ma soprattutto per i demeriti dell’Inter».