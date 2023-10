Braglia su Napoli-Milan: «La rosa rossonera ha qualche problema interno. Pioli…». Le parole dell’ex calciatore sulla sfida del Maradona

Simone Braglia ha parlato ai microfoni di TMW della sfida tra Napoli e Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«In caso di vittoria del Napoli, questa potrebbe rientrare nella lotta Scudetto. E’ vero che siamo al primo quarto di campionato, c’è ancora tanta strada da fare e tanto da recuperare. Trovo ingenerose le critiche a Pioli, è vero che nel Milan però qualcosa durante l’estate è mancato, dal punto di vista societario, nella scelta di qualche giocatore. Per me la rosa del Milan forse è sopravvalutata in campo europeo. Qualche problema all’interno comunque c’è. Certe notizie o malumori quando escono vuol dire che non c’è identità di vedute».