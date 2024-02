Pioli Milan, Braglia sicuro: «Permanenza? Ecco il suo futuro». Le parole dell’ex portiere sul tecnico rossonero e la decisione della società

Simone Braglia ha parlato ai microfoni di TMW del futuro di Stefano Pioli e della panchina del Milan. Ecco le parole dell’ex portiere:

PAROLE – «Ha fatto il suo tempo. Se vado a valutare quella che è stata la valorizzazione dei giocatori in rosa, da quando è stato allontanato Maldini, i giocatori sono regrediti. Theo, Leao, non hanno fatto quel miglioramento visto in precedenza. Pioli comunque ha dato tantissimo e la società spesso non è stata all’altezza nel sostenerlo».