Braglia: «Il Milan nelle difficoltà tira fuori sempre il carattere e lo spirito giusto». Le parole dell’ex calciatore

Simone Braglia ha parlato ai microfoni di TMW del weekend di Serie A, della squadra che rischia di più, e del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Il Milan nelle difficoltà tira fuori sempre il carattere e lo spirito giusto. Le altre non sono ancora mai continue. Credo che Atalanta-Napoli possa dire qualcosa ma non in maniera definitiva. Siamo ancora a metà campionato, poi chissà cosa succederà dopo la sosta. Il Milan ha sulla carta un impegno meno importante»