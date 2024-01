Brachino critica Pioli: «Coppa Italia abbordabile, il Milan ha perso per questo motivo»

Claudio Brachino, noto giornalista, ha criticato il rendimento di Stefano Pioli sulla panchina del Milan dopo l’uscita dalla Coppa Italia

Ospite a Sportitalia, Claudio Brachino ha parlato così del momento del Milan:

PAROLE – «Tutte le volte in cui ci sono gli annunci di cambi di allenatore durante la stagione, accadono dei pasticci. Delegittimare in corsa non è il massimo. Il Milan fa un falso movimento. Dopo dieci falsi movimenti il problema è oggettivo e strutturale. Possiamo fare tante analisi, anche ieri ha perso perché ha giocato male. La Coppa Italia era un obiettivo abbordabile».