Bove sfida il Milan: «Sarà una partita molto difficile, l’obiettivo è lasciare l’anima in campo»

Il centrocampista della Roma, Edoardo Bove, si è espresso così in vista del prossimo match di campionato contro il Milan

Intervenuto ai canali ufficiali del club giallorosso, Edoardo Bove si è espresso così in merito alla sconfitta nel derby contro la Lazio in Coppa Italia, ed anche in vista di Milan Roma.

SUL DERBY PERSO – «Una partita tirata, condizionata da un episodio che a inizio ripresa ci ha colti impreparati e poi non siamo riusciti a rimettere le cose in sesto. Abbiamo provato a riprendere il risultato, perdere il derby fa male ma c’è bisogno di ripartire già da Milano».

ORA BISOGNA CONCENTRARSI SUL CAMPIONATO – «Assolutamente. A Milano sarà una partita molto difficile. Dobbiamo colmare queste ferite con la forza del gruppo, da soli è molto più difficile superare queste delusioni. La forza del gruppo farà la differenza».

LA FORZA DEL GRUPPO – «Noi lasciamo tutto in campo, le partite possono andare bene o male. L’obiettivo è lasciare l’anima in campo».