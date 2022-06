Botman-Milan, il club ci pensa su: e se togliesse spazio a Kalulu? Riflessioni in corso sul centrale olandese

Secondo Tuttosport il Milan non sarebbe più convinto al 100% del colpo Botman. Il motivo è presto detto: l’esplosione di Kalulu sta portando a fare ragionamenti approfonditi.

Giusto investire molto (25-30 milioni) per un elemento che potrebbe togliere spazio al giovane francese, inserendo però un titolare in più in una squadra che dovrà confermarsi al alti livelli e migliorare in Europa, o meglio investire meno, magari su un altro giovane?