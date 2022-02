Botman in goal in Lille PSG: il Milan osserva interessato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sven Botman ha segnato il goal del momentaneo pareggio nella sfida tra Lille e PSG: il difensore resta un obiettivo concreto del Milan

Sven Botman ha realizzato (a Donnarumma) il goal del momentaneo pareggio nella sfida di questa sera tra Lille e PSG. Il difensore resta in orbita Milan, coi rossoneri fortemente interessati al centrale per l’estate, soprattutto se non dovesse rinnovare Romagnoli.

A gennaio i francesi hanno fatto muro ma in estate la partenza sarà inevitabile. Maldini dovrà battere la concorrenza del Newcastle: la partita è aperta.