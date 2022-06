Botman al Milan: ecco il piano per sfinire il Newcastle nella corsa al difensore olandese

Il Newcastle, dall’Inghilterra, preme e offre più del Milan. Botman però ha una preferenza chiara: al Milan non si dice di no.

Il Milan e Botman sperano che il Newcastle, quasi per sfinimento cambi obiettivo e dia il via libera a un’operazione cercata da tempo. Il Psg è un’alternativa logica – Campos lo ha già avuto – ma al momento non di stretta attualità. Ora, è Milan – Newcastle. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.