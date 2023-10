Borussia Milan, ritardato il rientro a Milanello! Cosa è successo alla squadra di Pioli

Borussia-Milan, i rossoneri hanno ritardato il rientro a Milanello: cosa è successo al gruppo rossonero di Stefano Pioli

Come riferito da Baiocchini a Sky, il Milan non è rientrato subito da Dortmund. Le dichiarazioni:

«Il Milan non è ancora tornato a Milanello. Per problemi di logistica, il Milan non ha viaggiato ieri notte ma ha preso un volo da Dortmund solo stamattina alle 11. A Milanello ci sono gli infortunati cioè Loftus Cheek, Kalulu e Krunic».