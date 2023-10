Borussia Dortmund Milan, come arriva alla sfida la squadra di Terzic

Borussia Dortmund Milan, come arriva la squadra di Edin Terzic alla sfida di mercoledì sera di Champions League

Secondo quanto scrive Tuttosport, il Borussia Dortmund di Terzic, che affronterà il Milan mercoledì sera in Champions League, è «noioso e solido».

Dodici gol fatti e 6 subiti in campionato, dove sono ancora imbattibili: l’unica sconfitta è arrivata contro il PSG in Champions. Hummels ha ritrovato una seconda giovinezza, mentre i tifosi del club tedesco sono ancora in attesa Haller.