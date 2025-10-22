Connect with us

Borini torna in Inghilterra: l'ex Milan ripartirà dalla quarta divisione con il Salford City di Beckham e Neville

Borini torna in Inghilterra: l’ex Milan ripartirà dalla quarta divisione con il Salford City di Beckham e Neville

2 giorni ago

Borini

Borini, ex Milan, è pronto a ripartire dall’Inghilterra: accordo raggiunto con il Salford City, squadra che milita nella League Two

L’attaccante italiano Fabio Borini è pronto a rimettersi in gioco, scegliendo ancora una volta il calcio inglese per la sua nuova avventura. L’ex Milan e Sampdoria, reduce dall’esperienza in Turchia con il Fatih Karagümrük, ha firmato con il Salford City, squadra che milita nella League Two, la quarta divisione del campionato professionistico inglese.

La scelta dell’attaccante, che in Italia ha vestito anche la maglia del Milan dal 2017 al 2020 offrendo un contributo di grande duttilità e spirito di sacrificio (75 presenze e 8 gol), lo riporta nella zona di Manchester, sede del suo nuovo club.

Il Salford City è balzato agli onori della cronaca sportiva internazionale non solo per le sue ambizioni di risalita, ma soprattutto per la sua proprietà. Da qualche anno, infatti, il club era gestito dai membri della famosa ‘Class of ’92’ del Manchester United, il gruppo storico composto da Gary e Phil Neville, Ryan Giggs, Nicky Butt, Paul Scholes e David Beckham.

Cronache di Spogliatoio precisa che, di questa leggendaria cordata di ex Red Devils, sono rimasti ora solo Gary Neville e David Beckham a guidare la società. Borini, già abituato ai campi della Premier League con Liverpool e Sunderland, si calerà in una realtà di divisione inferiore ma gestita da icone del calcio mondiale, offrendo al club inglese l’esperienza accumulata in Italia e all’estero.

