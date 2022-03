Borghi: «Pioli ha cambiato il centrocampo del Milan, ecco come»

Stefano Borghi ha parlato delle novità tattiche introdotte da Stefano Pioli nel centrocampo del Milan: la sua analisi

Stefano Borghi, dal proprio canale Youtube, ha analizzato i cambiamenti tattici del Milan:

«Pioli sta trasformando il brillante, spumeggiante, baldanzoso centrocampo a 2+1 in un centrocampo a 3. Brahim ha dato dimostrazioni nella 1a parte ma è giovane. In un momento in cui essere belli è impossibile per tutti Pioli ancora una volta ha fatto la scelta giusta».