Borghi esalta il Milan dopo la vittoria contro la Roma! Vittoria che... Le parole

La vittoria per 1-0 ottenuta dal Milan contro la Roma ha acceso il dibattito tra gli addetti ai lavori. Tra questi, il telecronista e giornalista di Sky Sport, Stefano Borghi, ha offerto la sua consueta e puntuale analisi sul suo canale YouTube. Le sue parole mettono in luce come il successo del Diavolo non sia stato solo frutto di tattica, ma soprattutto di una radicale trasformazione nello spirito della squadra.

“Il fatto di aver ripreso i tre punti dopo i pareggi e avendo conquistato un bottino molto ampio anche in condizioni di emergenza, significa che è stata una vittoria di mentalità,” ha dichiarato Borghi. Questa determinazione è la chiave di lettura per comprendere il momento attuale dei rossoneri.

🧠 La Nuova Anima del Milan: Merito del Mister e della Società

Secondo il giornalista, questa mentalità combattiva è il risultato di un cambio di rotta complessivo. La squadra, infatti, “ha voltato pagina e che, grazie all’intervento di Allegri, dei giocatori arrivati e della società irrobustita, è una squadra che lotta, ci crede e sa soffrire.”

L’intervento di Massimiliano Allegri, il carismatico mister livornese tornato in panchina per guidare la rinascita, è stato cruciale in questa opera di ricompattamento psicologico e tecnico. La sua esperienza e il suo pragmatismo hanno trasmesso ai giocatori la convinzione necessaria per stringere i denti anche nei momenti di maggiore difficoltà o di emergenza infortunati.

🤝 Tare e la Società: Le Basi della Resilienza

Borghi include nel merito anche la società irrobustita, riferendosi implicitamente anche al nuovo assetto dirigenziale. L’operato del Direttore Sportivo Igli Tare, l’ex uomo mercato della Lazio noto per la sua acume strategica, e la solidità finanziaria confermata dai recenti bilanci record, forniscono la base per una progettualità a lungo termine.

In sintesi, la vittoria di misura contro la Roma è molto più di tre punti. È la prova tangibile che il Milan possiede ora una resilienza notevole. Il Diavolo è tornato ad essere una squadra che non molla mai e che, forte del binomio Allegri in campo e Tare sul mercato, è pronta a lottare per i massimi obiettivi in Serie A. La capacità di vincere anche “di corto muso”, come si dice nel gergo allegriano, è il segnale che la nuova era è iniziata con il piede giusto.