Borghi: «Il Milan merita più di tutte le altre di essere in pole position per la corsa scudetto». Ecco le sue parole

Stefano Borghi ha parlato del percorso del Milan sul proprio canale Youtube. Ecco le sue parole:

«Il Milan è primo in classifica. Dopo il disastro di Radu a Bologna, il Milan si è preso il proprio destino in mano e credo che sia la squadra che merita più di tutte le altre di essere in pole position in questa corsa. Perché? Perché in questo suo bienni di resurrezione, settimana dopo settimana, è sempre riuscito ad andare oltre al limite prefissato dall’esterno»