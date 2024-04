Borghi su Milan Inter: «Scudetto nel derby? Non succederà, ecco perché»

Il noto giornalista Stefano Borghi ha parlato della possibile vittoria dello scudetto dell’Inter nel derby contro il Milan

FESTA SCUDETTO NEL DERBY – «Mi sembra nell’elenco delle cose possibili, perché lo dice il passo. Però secondo me non succede perché non si allineano i pianeti in questo senso. Ho questa sensazione. Diventerebbe il derby più importante della storia o quasi. Seconda stella, 20 a 19…»