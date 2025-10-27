Borghi sicuro: «Sfida contro l’Atalanta decisiva per il Milan di Allegri, i rossoneri potranno capire questa cosa al termine del match»

Borghi, noto telecronista, ha analizzato la gara di domani sera tra il Milan e l’Atalanta di Juric in programma a Bergamo: le dichiarazioni

Archiviata la delusione per il pareggio casalingo contro il Pisa, il Milan di Max Allegri si prepara ad affrontare un nuovo test cruciale: la trasferta di domani sera, martedì 28 ottobre, alla New Balance Arena contro i nerazzurri di Ivan Juric, l’Atalanta.

Il match si preannuncia molto delicato e importante, con la capacità di dire se il Milan avrà superato o meno lo scossone ricevuto nell’ultima giornata.

Borghi analizza Atalanta Milan

Sul suo canale YouTube, l’esperto di calcio Stefano Borghi ha presentato così l’imminente scontro diretto tra Milan e Atalanta, sottolineandone l’importanza:

PAROLE – «La partita contro l’Atalanta è una partita che spiegherà se il Milan ha avuto una regressione quindi deve mettersi a pensare a delle cose, o se invece il Milan è una realtà già pronta per poter fare un campionato di sogni».

Borghi ha poi ribadito che l’obiettivo primario dei rossoneri resta il ritorno in Champions League, ma il match contro la Dea è un indicatore fondamentale:

PAROLE – «Detto che, e mi sembra che si sia molto più che in linea adesso rispetto all’obiettivo vero, è di tornare tra le prime 4, di tornare in Champions League. Quindi anche dal punto di vista numerico io non vedo una negatività eccessiva del pari col Pisa, sarà la prossima partita a dirci se effettivamente c’è qualcosa che emerge del quale Allegri deve preoccuparsi o se invece è stato un fisiologico passaggio».