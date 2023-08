Bonucci responsabile delle dimissioni di Mancini? Arriva lo sfogo del difensore ex Milan sui social. Le sue parole

Leonardo Bonucci si è sfogato sui social dopo le voci secondo cui il commissario tecnico della Nazionale ed Evani non avrebbero gradito la forzatura di Gravina di inserirlo nello staff dell’Italia. Ecco lo sfogo dell’ex difensore del Milan:

«Grazie Roberto Mancini per quanto abbiamo vissuto. Ad oggi stufo di essere coinvolto in dinamiche completamente estranee alla mia persona e totalmente destituite di ogni fondamento. Ci tengo a sottolineare quanto sia lontana da me l’idea di ricoprire ruoli mai nemmeno lontanamente proposti. In quanto giocatore della Juventus e rispettando il mio contratto con puntualità e correttezza, vedo l’azzurro rimanere per me solo il colore di una maglia da indossare sul campo con orgoglio e riconoscenza».