Boniface Milan, ecco cosa è successo dopo le visite: questo il problema! Ultime. Segui gli aggiornamenti sul club rossonero

caso di Victor Boniface si sta trasformando in un vero e proprio enigma per il Milan. L’attaccante nigeriano, noto per la sua potenza fisica e il suo fiuto del gol, si è sottoposto a una serie di visite mediche approfondite che hanno sollevato non poche perplessità. La situazione, che tiene con il fiato sospeso i tifosi rossoneri, è in continua evoluzione e potrebbe risolversi nelle prossime ore.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il ginocchio del calciatore non sarebbe al 100%. Un’incertezza che incide pesantemente sulla valutazione di un giocatore che, a gennaio, era stato vicino a un trasferimento in Arabia Saudita per una cifra vicina ai 70 milioni di euro. Il passato clinico di Boniface è sotto la lente d’ingrandimento: sebbene i suoi infortuni recenti siano stati principalmente di natura muscolare, e non al ginocchio, l’idea di ingaggiare un giocatore con problemi strutturali non convince appieno la dirigenza del Diavolo.

La questione è delicata. Se da un lato è vero che i problemi passati non riguardano direttamente il ginocchio, dall’altro l’entourage milanista non vuole correre rischi, soprattutto considerando che si tratta di un investimento importante. Il Milan, da sempre attento alla salute dei suoi atleti, sta valutando ogni singolo aspetto prima di procedere con la firma. L’acquisto di un nuovo centravanti è una priorità per il tecnico Paulo Fonseca, che ha bisogno di un rinforzo in attacco per la prossima stagione.

Il “mistero” intorno a Boniface resta quindi fitto. La situazione è stata definita da alcune testate come un’operazione a alto rischio, e la società rossonera sta valutando tutte le opzioni possibili, compresa quella di una formula alternativa per l’acquisto, come un prestito con diritto di riscatto per cautelarsi. Nonostante le difficoltà, la volontà di portare il nigeriano a San Siro c’è, ma solo a patto di avere tutte le garanzie necessarie. Nelle prossime ore si attendono aggiornamenti decisivi per capire se la storia tra i rossoneri e Boniface avrà un lieto fine o si concluderà con un nulla di fatto.