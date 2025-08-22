Boniface Milan, iniziano le visite mediche del nigeriano! Gli aggiornamenti. Segui le ultimissime live sui rossoneri

È una giornata decisiva per il calciomercato del Milan, che si avvicina a un passo cruciale per la finalizzazione di un colpo in attacco di grande prospettiva. Victor Boniface, il giovane e fisico attaccante nigeriano, è arrivato pochi istanti fa alla Casa di Cura La Madonnina per sostenere le visite mediche di rito. Questo passaggio, fondamentale in ogni trattativa, segna l’inizio ufficiale della sua avventura con il club rossonero.

L’operazione, come riportano le ultime indiscrezioni di mercato, è stata definita sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, per un valore complessivo che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra importante che dimostra la volontà del Diavolo di investire su un profilo giovane, ma già affermato a livello internazionale.

La trattativa è stata abilmente condotta dal nuovo direttore sportivo, Igli Tare, che ha lavorato a stretto contatto con l’allenatore Massimiliano Allegri per individuare il profilo ideale. La dirigenza rossonera ha scelto Boniface per la sua potenza, il suo fiuto del gol e la sua versatilità, caratteristiche che si sposano perfettamente con il progetto tecnico del club. L’arrivo di Boniface, infatti, fornirà a mister Allegri nuove e preziose opzioni offensive per la prossima stagione.

Dopo le visite mediche, la giornata proseguirà con le altre pratiche burocratiche necessarie per ottenere l’idoneità sportiva. La firma sul contratto che legherà il nigeriano al club milanista è prevista per domani, a suggello di un’operazione di calciomercato lampo, che ha bruciato la concorrenza di altri top club.

I tifosi rossoneri sono in trepida attesa per l’annuncio ufficiale che renderà Boniface il nuovo attaccante del Milan. Un acquisto che, nel quadro del nuovo ciclo Allegri-Tare, rappresenta un segnale forte e chiaro delle ambizioni del club.