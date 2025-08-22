Boniface Milan, prima parte di visite mediche terminate! Gli aggiornamenti. Segui le ultimissime live sui rossoneri

I tifosi rossoneri possono tirare un sospiro di sollievo: la trattativa per l’arrivo di Victor Boniface al Milan è un passo più vicina alla conclusione. L’attaccante nigeriano, ex stella del Bayer Leverkusen, ha completato con successo la prima parte delle visite mediche presso la clinica La Madonnina di Milano. Lo ha confermato Antonio Vitiello, giornalista e profondo conoscitore delle vicende del club, tramite i suoi canali ufficiali.

Le prime ore di questo caldo venerdì di calciomercato sono state decisive. Boniface, l’imponente centravanti classe 2000 che ha fatto innamorare i dirigenti milanisti con la sua fisicità e il suo fiuto del gol, si è presentato puntuale per le prime valutazioni cliniche. Le visite, un passaggio fondamentale in ogni trattativa che si rispetti, sono andate lisce, senza intoppi o problemi inattesi. Questo è un segnale molto positivo che apre la strada alla fase successiva: la firma sul contratto che lo legherà al Diavolo.

L’arrivo di Boniface è visto come il tassello mancante per completare il reparto offensivo a disposizione del mister Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese, reduce da un’esperienza al Lille, cerca un centravanti in grado di garantire presenza in area, potenza fisica e la capacità di finalizzare le azioni offensive. L’attaccante nigeriano, con le sue 14 reti e 8 assistnella passata stagione di Bundesliga, risponde perfettamente a queste caratteristiche, promettendo di essere un punto di riferimento per i compagni di squadra come Rafael Leão e Christian Pulisic.

La conclusione positiva di questa prima parte delle visite mediche rappresenta una tappa cruciale. A questo punto, si attende solo l’ufficialità della firma, che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Le strade del Diavolo e di Victor Bonifacesono ormai destinate a incrociarsi, con i rossoneri pronti ad accogliere un nuovo, potente finalizzatore per la prossima stagione.