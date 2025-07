Boniface Milan, valutazioni ancora in corso! Prezzo accessibile ma un aspetto spaventa i rossoneri

Boniface Milan, le valutazioni sull’attaccante del Bayer Leverkusen sono ancora in corso: l’aspetto fisico preoccupa

Il calciomercato estivo si preannuncia rovente per il Milan, chiamato a risolvere il nodo cruciale dell’attacco. Come sottolineato da Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport, l’acquisto del centravanti rappresenta la priorità assoluta per il club rossonero, ma anche la sfida più ardua a causa della crescente “inflazione da gol” che caratterizza il mercato odierno. I prezzi per i bomber sono in costante aumento, rendendo ogni operazione complessa e delicata.

Il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, e il neo-tecnico Massimiliano Allegri sono al lavoro per individuare il profilo ideale che possa garantire un significativo apporto in termini di gol e presenze in area di rigore. La lista dei candidati è lunga e variegata, ma, come evidenziato da Bianchin, al momento nessun nome sembra essere il favorito indiscusso.

Tra i profili che stuzzicano la dirigenza rossonera spicca Victor Boniface. Il centravanti nigeriano piace per le sue qualità tecniche e per un prezzo che, pur non essendo irrisorio, non è considerato impossibile. Tuttavia, le preoccupazioni legate ai suoi precedenti infortuni rappresentano un freno significativo e un fattore di rischio da valutare attentamente. Il Milan non può permettersi un investimento importante su un giocatore la cui integrità fisicanon è garantita al 100%.

Un altro nome di grande risonanza è quello di Dusan Vlahovic. Il centravantiserbo, attualmente in forza alla Juventus, è da tempo in una situazione di rottura prolungata con il suo attuale club. Nonostante le sue indiscutibili qualità, il suo costo è al momento fuori budget per le casse rossonere. Bianchin ipotizza che un’operazione per Vlahovic potrebbe diventare fattibile più avanti, magari ad agosto, qualora le condizioni economiche dovessero mutare o si aprissero nuovi scenari nella trattativa con i bianconeri. La volontà del giocatore potrebbe giocare un ruolo cruciale in un eventuale avvicinamento.

Darwin Núñez è stato a lungo la prima opzione per il Milan, ma la sua valutazione molto alta e la concorrenza agguerrita proveniente anche dal campionato arabo hanno reso l’affare estremamente difficile. Il Liverpooldetiene il cartellino del giocatore e difficilmente lo lascerà partire a cifre contenute, rendendo l’operazione quasi proibitiva per il budget del Milan.

Interessanti anche i nomi di David Datro Fofana (Arokodare), che, secondo Bianchin, “corrisponde all’identikit tracciato da Tare” e potrebbe avere una concreta chance di approdare in rossonero, e di Breel Embolo. Quest’ultimo, in particolare, piace alla dirigenza milanista e potrebbe essere acquistato “domani a 15 milioni“, una cifra decisamente più contenuta rispetto ad altri profili e che renderebbe l’operazione immediatamente realizzabile.