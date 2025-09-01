Boniface, dopo il mancato arrivo al Milan il nigeriano trova squadra: ufficiale, ha firmato con loro

Boniface, l’attaccante nigeriano, dopo essere stato ad un passo dai rossoneri, ha firmato ufficialmente con il Werder Brema

Un vero e proprio colpo last-minute per l’SV Werder Brema. I “Verde-Bianchi” hanno infatti ufficializzato, nell’ultimo giorno della sessione estiva di mercato, l’arrivo di Victor Boniface, attaccante nigeriano di 24 anni, in prestito dal Bayer 04 Leverkusen. L’accordo tra i due club, rivali in Bundesliga, è stato confermato in tarda serata dal responsabile del calcio professionistico del Werder, Peter Niemeyer, ponendo fine a una trattativa lampo che ha sbloccato il reparto offensivo della squadra.

L’operazione, riportata per la prima volta da fonti vicine alla società, è stata accolta con grande entusiasmo dall’ambiente. Niemeyer ha sottolineato la soddisfazione del club per essere riuscito a concludere il prestito di un giocatore di tale calibro. “Siamo entusiasti di essere riusciti a concludere questo prestito e ad assicurarci i servizi di Victor,” ha dichiarato il dirigente, aggiungendo: “Ha offerto prestazioni brillanti in Bundesliga e dimostrato tutte le sue qualità. Siamo certi che potrà confermarsi anche qui con noi.” L’arrivo di Boniface rappresenta un segnale forte e chiaro da parte del Werder, che punta a consolidare la sua posizione nel massimo campionato tedesco.

Anche l’allenatore Horst Steffen ha espresso la sua fiducia nel nuovo arrivato. A suo parere, le caratteristiche tecniche e fisiche di Boniface lo rendono un elemento di notevole importanza per il gruppo. “Victor è incredibilmente forte fisicamente, ha un’ottima finalizzazione ed è molto veloce,” ha spiegato Steffen. “Nella stagione del titolo con il Bayer si è distinto sia come marcatore che come uomo-assist. Sono sicuro che potrà essere una grande risorsa per il nostro gruppo in questa stagione.” Queste parole evidenziano la polivalenza dell’attaccante, capace non solo di finalizzare, ma anche di creare opportunità per i compagni. La sua esperienza in una squadra vincente come il Bayer Leverkusen, campione di Germania, sarà un fattore cruciale per la crescita della squadra di Brema.

Le parole del giocatore riflettono la sua determinazione. “Le mie conversazioni con il club mi hanno convinto a compiere questo passo verso il Werder,” ha affermato Boniface. L’attaccante si è detto desideroso di mettersi al servizio della squadra e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali. La sua motivazione è palpabile: “Voglio che le mie prestazioni contribuiscano a raggiungere i nostri obiettivi stagionali come squadra. Non vedo l’ora di far parte del mio nuovo gruppo e di vivere questa esperienza al Werder.”

La carriera di Boniface è costellata di successi e numeri impressionanti. Il suo passato al Bayer Leverkusen è stato eccezionale, con 32 gol in 61 partite ufficiali. Prima ancora, aveva brillato con la maglia dell’Union Saint-Gilloise, mettendo a segno 17 reti in 51 presenze. L’esperienza in Norvegia con il Bodø/Glimt, dove aveva segnato 23 gol in 66 presenze, aveva già mostrato il suo grande potenziale. Inoltre, le sue 13 convocazioni con la nazionale nigeriana confermano il suo status di giocatore di alto livello.

Questa operazione di mercato, dopo che Boniface è stato vicino al Milan, dimostra ancora una volta l’importanza di un buon lavoro di scouting e delle giuste scelte dirigenziali. Una lezione che anche il calciomercato Milan di Tare e Allegri sta imparando, visto il lavoro che il nuovo Direttore Sportivo e il nuovo allenatore stanno svolgendo per plasmare la rosa rossonera in vista dei futuri impegni.

L’arrivo di Boniface è una mossa astuta che potrebbe dare una svolta alla stagione del Werder Brema. Riuscirà l’attaccante a confermare le alte aspettative e a diventare un punto fermo della squadra?