Boniface Milan, giallo sull’affare! Adesso i rossoneri ritrattano la modalità. Segui le ultimissime sul club rossonero

Il caso Victor Boniface si complica e si fa sempre più emblematico nel calciomercato del Milan. Ciò che sembrava un affare imminente si è trasformato in un giallo, con le visite mediche dell’attaccante nigeriano che non hanno convinto appieno i medici del club rossonero. La vicenda, che tiene in ansia i tifosi del Diavolo, è diventata il tema principale delle discussioni.

Come riportato da fonti interne e confermato da numerose redazioni, i controlli approfonditi a cui si è sottoposto Boniface – inclusi esami specifici e ortopedici – hanno sollevato più di una perplessità. L’attenzione si è focalizzata sul ginocchio dell’attaccante, che a quanto pare non sarebbe al 100%. Una condizione fisica non ottimale che ha fatto suonare un campanello d’allarme in via Aldo Rossi, rallentando bruscamente una trattativa che sembrava già chiusa. La dirigenza e lo staff medico rossonero, noti per la loro estrema cautela, non sono disposti a correre rischi, soprattutto dopo alcune esperienze passate.

La situazione, che rischia di far saltare l’intero trasferimento, potrebbe però prendere una svolta inaspettata. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Bayer Leverkusen, squadra proprietaria del cartellino di Boniface, potrebbe concedere il giocatore al Milan in prestito a condizioni molto vantaggiose. L’ipotesi, al momento solo un’indiscrezione, sarebbe quella di un prestito gratuito o quasi, un modo per abbassare drasticamente il coefficiente di rischio dell’operazione per i rossoneri, permettendo loro di valutare il recupero del giocatore senza l’onere di un acquisto a titolo definitivo.

Questa soluzione, se si concretizzasse, rappresenterebbe un compromesso che potrebbe accontentare entrambe le parti. Il Diavolo eviterebbe un investimento oneroso su un giocatore con incertezze fisiche, mentre il Bayer non perderebbe il proprio asset e offrirebbe a Boniface la possibilità di recuperare in un ambiente di alto livello come quello della Serie A. La vicenda rimane aperta, e il futuro dell’attaccante nigeriano in maglia rossonera è ancora tutto da scrivere, tra dubbi medici e ipotesi di mercato in continua evoluzione.