Boniface in conferenza stampa si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Messaggio diretto al Milan?

«Chi parla della mia forma fisica? Se non fossi al 100%, sarei in ospedale e non potrei parlare qui oggi. Il mancato trasferimento al Milan? Non dipendeva da me, loro hanno deciso di non portarlo avanti», così Victor Boniface in conferenza stampa.

L’attaccante nigeriano Victor Boniface, 24 anni, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera in Bundesliga con il Werder Brema. Durante la sua presentazione ufficiale, però, l’ex bomber del Bayer Leverkusen non ha potuto fare a meno di lanciare una velata frecciata al Milan, riaprendo una storia di mercato che aveva fatto rumore qualche anno fa.

Dopo le visite mediche, il Diavolo scelse di non formalizzare l’acquisto. Una decisione che all’epoca fu molto discussa e che, a posteriori, potrebbe aver privato il club milanese di un potenziale campione. Il direttore sportivo di quel Milan, ora dirigente di un altro club importante, non ha mai fornito spiegazioni pubbliche precise su quell’affare sfumato.

L’episodio, evidentemente, è rimasto impresso nella memoria di Boniface. Il giovane centravanti, che ha dimostrato una notevole maturità in campo e fuori, ha poi trovato la sua consacrazione in Germania. La sua carriera è decollata, e oggi il suo valore di mercato è cresciuto in maniera esponenziale, tanto da attirare l’attenzione di diversi top club europei.

La conferenza stampa è servita a Boniface per togliersi un sassolino dalla scarpa, ma anche per ribadire la sua gioia per il nuovo inizio al Werder Brema.