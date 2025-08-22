Connect with us

Boniface Milan, la statistica fa impazzire i tifosi: solo altri due hanno fatto come lui in Bundesliga. Le ultimissime sui rossoneri

Una statistica sorprendente proveniente da Opta su X getta nuova luce sulle straordinarie qualità di Victor Boniface, l’attaccante che sembra essere a un passo dal Milan. Questo dato non solo sottolinea la sua abilità, ma lo inserisce in un club d’élite di goleador della Bundesliga, accendendo l’entusiasmo dei tifosi rossoneri.

Secondo la statistica, dalla sua arrivo al Bayer Leverkusen nella stagione 2023-2024, Boniface è uno dei soli tre giocatori del campionato tedesco ad aver segnato almeno 10 gol sia di destro che di sinistro in tutte le competizioni. Un’abilità rara e preziosa che lo pone sullo stesso piano di due attaccanti di caratura mondiale come Harry Kane e Serhou Guirassy.

Questo dato statistico non è un semplice numero, ma rivela una caratteristica fondamentale nel gioco di Boniface: la sua completezza. La capacità di segnare con entrambi i piedi lo rende un attaccante imprevedibile e difficile da marcare per qualsiasi difesa. Non ha un piede preferito e può calciare in porta da qualsiasi posizione, un attributo che lo rende un incubo per i difensori avversari.

L’operazione per portare Boniface a Milanello non è ancora ufficiale, ma tutti i segnali indicano una conclusione positiva della trattativa. Le visite mediche sono il prossimo passo decisivo, e una volta superate, il Milan si assicurerà un attaccante dal profilo unico. La sua versatilità e la sua prolificità, dimostrate anche da questa statistica, lo rendono un candidato ideale per rafforzare l’attacco di Massimiliano Allegri e per affrontare le sfide della stagione 2025/2026. L’entusiasmo è alle stelle, e la speranza è che questo talento possa replicare in Serie A i suoi successi in Germania.

