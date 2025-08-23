Boniface Milan, il bomber ha giocato recentemente una partita! Se salterà il trasferimento sarà solo per… Le ultimissime

Il destino di Victor Boniface si deciderà a breve, e ogni tassello diventa cruciale. In un aggiornamento decisivo riportato da Kicker, si apprende che l’attaccante nigeriano ha recentemente giocato l’intera partita in un’amichevole segreta del Bayer Leverkusen contro il Roda Kerkrade. La gara, disputata a porte chiuse, è stata un vero e proprio test sulla sua condizione fisica, con il giocatore che ha disputato tutti i 60 minuti, divisi in due frazioni da 30. Un dato fondamentale, che si inserisce perfettamente nel momento più delicato della sua potenziale trattativa con il Milan.

Questa prova sul campo assume un’importanza capitale alla luce dei dubbi emersi durante le prime visite mediche approfondite svolte a Milano. Nonostante l’affare, imbastito dal DS Igli Tare, fosse considerato in dirittura d’arrivo, l’esito non pienamente convincente degli accertamenti aveva spinto la società a richiedere ulteriori valutazioni. Il fatto che Boniface abbia giocato un’intera partita, pur se in un contesto non ufficiale, offre un segnale positivo e un nuovo elemento di valutazione per il club rossonero e per il tecnico Massimiliano Allegri, che sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione.

Tuttavia, come sottolineato anche dalla fonte tedesca, la decisione finale spetta interamente ai medici del Milan. La valutazione si basa su parametri clinici ben precisi e non solo sulla performance in campo. Le speranze di vedere Boniface vestire la maglia rossonera sono ora appese a un filo sottile, che i medici dovranno analizzare con la massima attenzione. L’esito di questa valutazione medica segnerà il destino della trattativa e scioglierà i dubbi che hanno tenuto l’intera operazione in stand-by.