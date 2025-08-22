Boniface Milan, manca un tassello per avere l’ufficialità: c’è ancora una cosa da chiarire prima di arrivare alle firme. Le ultimissime

Victor Boniface è a un passo dal vestire la maglia del Milan. Dopo aver raggiunto l’accordo definitivo con il club, l’attaccante nigeriano è atteso a Milano per le visite mediche approfondite, l’ultimo e decisivo passaggio prima della firma sul contratto. Il legame tra il giocatore e il club, un anno più quattro di opzione per il club rossonero, dipenderà interamente dall’esito di questi test.

Le visite mediche assumono un ruolo fondamentale a causa della storia clinica del classe 2000. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Boniface ha un passato segnato da infortuni gravi che hanno compromesso la sua continuità in campo. Tra le esperienze con Bodø/Glimt e Bayer Leverkusen, ha saltato ben 104 partite, una cifra che solleva comprensibili preoccupazioni sulla sua tenuta fisica.

Il Milan ha deciso di procedere con la massima cautela proprio per avere garanzie assolute sulle condizioni dell’attaccante. La società rossonera vuole evitare un acquisto che, pur potendo contare su un indiscusso potenziale tecnico, possa rivelarsi un investimento a rischio. L’obiettivo è assicurarsi che il nigeriano, una volta arrivato a Milanello, possa essere a disposizione della squadra e dell’allenatore con regolarità.

Le prossime ore saranno cruciali per il futuro di Boniface e del mercato del Milan, che attende il responso definitivo dei medici per dare il via libera all’operazione.