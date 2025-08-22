Boniface Milan (Gazzetta dello Sport): «Un coro di no»! L’arrivo del nigeriano è avvolto dalla polemica. Le ultimissime sui rossoneri

Victor Boniface è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Milan. L’attaccante nigeriano è atteso in città per sottoporsi a visite mediche approfondite, l’ultimo e decisivo passo prima della firma del contratto. L’esito di questi test sarà cruciale, data la sua cartella clinica problematica.

In carriera, Boniface ha subito due rotture del legamento crociato, oltre a diversi infortuni muscolari che lo hanno costretto a saltare più di 100 partite nelle scorse stagioni. Questi problemi fisici hanno sollevato numerosi dubbi sulla sua tenuta atletica, un aspetto su cui il Milan vuole fare la massima chiarezza.

Nonostante il club sia convinto delle qualità tecniche del giocatore, il fattore rischio legato ai suoi infortuni è molto alto. Per questo motivo, La Gazzetta dello Sport ha espresso forti perplessità sull’operazione, titolando: “Boniface, un coro di no”.

Il Milan ha deciso di procedere con cautela per non incorrere in un acquisto che potrebbe rivelarsi fallimentare a causa di continue indisponibilità. Le prossime ore saranno decisive per capire se l’attaccante riuscirà a ottenere l’idoneità fisica e se il club rossonero, nonostante i dubbi sollevati dall’esterno, deciderà di dare il via libera definitivo. L’operazione, quindi, è in stand-by in attesa di un verdetto che potrebbe cambiare il futuro di Victor Boniface al Milan.