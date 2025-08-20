Boniface Milan, le cifre della trattativa: può arrivare con questa formula. I dettagli

Boniface Milan – Maggiori dettagli sulla trattativa che porterebbe all’attaccante nigeriano al Diavolo

Il calciomercato entra nel vivo e il Milan è pronto a piazzare un colpo in attacco. Le voci si fanno sempre più insistenti: Victor Boniface, il potente centravanti nigeriano, è il nome caldo per rinforzare il reparto offensivo rossonero. Secondo il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’affare potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro.

Il Diavolo, alla ricerca di un profilo in grado di garantire gol e fisicità, sembra aver individuato nell’attaccante del Bayer Leverkusen l’uomo giusto. Nonostante la sua giovane età, 24 anni, Boniface ha già dimostrato il suo valore, risultando una delle rivelazioni della scorsa Bundesliga. La sua esplosività e la capacità di finalizzare lo rendono un profilo intrigante per il club milanese, che si prepara a una stagione ambiziosa tra campionato e competizioni europee.

L’arrivo di Boniface potrebbe rappresentare una svolta tattica per Massimiliano Allegri, il tecnico toscano appena insediatosi sulla panchina del Milan. Con la sua esperienza e la sua predilezione per un calcio solido e pragmatista, Allegri potrebbe plasmare il talentuoso nigeriano e trasformarlo in un punto di riferimento offensivo. La sua presenza offrirebbe al mister una nuova opzione, un’alternativa o un potenziale partner d’attacco, rendendo l’assetto offensivo dei rossoneri più imprevedibile.

Il futuro del reparto offensivo milanista è appeso a un filo, con la necessità di trovare un degno sostituto per la posizione di centravanti. L’interesse per Boniface è un chiaro segnale delle intenzioni del club: puntare su un giocatore giovane ma già affermato, pronto a mettersi in gioco in uno dei palcoscenici più prestigiosi d’Europa.

I tifosi del Diavolo sono in attesa, sperando che questo affare si concluda positivamente e che il centravanti nigeriano possa presto indossare la maglia rossonera. Se la trattativa andrà a buon fine, Boniface non sarà solo un nuovo acquisto, ma potrebbe rappresentare un investimento strategico per il futuro del club.